Apple CarPlay оказался решающим фактором для 80% покупателей автомобилей

Хотя доминирование CarPlay очевидно, в разделе комментариев обнаруживается интересный поворот. Многие респонденты, особенно владельцы Tesla, признались, что отказались бы от CarPlay ради фирменного автомобильного программного обеспечения Tesla. Операционная система Tesla, дополненная специальным приложением Apple Music, похоже, привлекает покупателей больше, несмотря на отсутствие CarPlay.

Является ли CarPlay решающим фактором для вашей следующей покупки автомобиля, или вы относитесь к тем 20%, которые готовы отказаться от признанной информационно-развлекательной системы Apple?