Авто
03:00, 12 января 2024
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Apple снова начала набор водителей в команду тестирования своих автомобилей

Портал macReports со ссылкой на служебную записку Департамента транспорта штата Калифорния сообщил, что Apple снова расширяет команду водителей для своей программы тестирования автономных транспортных средств (AV).

Macrumors.com

Macrumors.com

Как отмечает портал, в ноябре 2023 года, то есть 2 месяца назад, у Apple было 145 водителей, а теперь это число выросло до 162. Также Apple в ноябре прошлого года, впервые с 2021, увеличила парк тестовых автомобилей с 66 до 68.

В отношении водителей, текущее количество всё равно ещё мало по сравнению с началом 2023, так как тогда в штате Apple водителей-тестировщиков было более 200 человек. Несмотря на проблемы в найме и разработке своего автопилота для автомобилей, Apple, похоже, всё-таки сдвинулась с места в это вопросе.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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