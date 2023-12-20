Автоиндустрию ждут потрясения из-за новой технологической революции

Почему это так важно? Автомобильный рынок в 5 раз больше, чем рынок смартфонов, а автопроизводители обладают огромным политическим влиянием. Некоторые эксперты уже делают ставки на падение таких гигантов, как GM и Ford. Что вызывает этот хаос? Виной тому трио перемен: Электромобили (EV), AI и Связь.

Старые автопроизводители с трудом догоняют конкурентов, а Tesla уже доминирует на рынке EV. Автопилот, управляемый программным обеспечением, является тузом в рукаве стартапов, когда более крупные игроки не торопятся интегрировать подобные технологии.

Если кратко, то с каждым годом на рынок будет выходить все больше компаний, которые начнут предлагать более совершенные технологии. В таких условиях более консервативные Mercedes и BMW могут начать терять свои позиции.