Авто
11:15, 18 ноября 2023
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Cadillac показал свой самый дешевый электромобиль – Optiq

Cadillac намерен покорить автомобильный мир своим новым электромобилем Optiq. Позиционируемый как компактный кроссовер, этот EV предложит сочетание «стиля, экологичности и доступности», если верить СМИ.

Cadillac

Cadillac

Cadillac Optiq станет четвертым выходом марки на рынок EV, обещая «изящный, компактный дизайн», который еще и будет дешевле своих «сородичей». Несмотря на то, что официальные цены и подробные технические характеристики пока не разглашаются, ожидание уже растет, поскольку эксперты отрасли предсказывают, что цена не превысит $60 000.

Планируется вывести Optiq на рынок Северной Америки, Китая, Европы и других стран.

Ранее стало известно, что в России заработал завод «Моторинвест», который будет собирать кроссоверы Evolute i-Jet. Электрокроссовер начнёт свой путь с производственных конвейеров в декабре 2023 года, по словам Сергея Мамонтова, заместителя генерального директора «Моторинвеста». Этот электромобиль класса D разгоняется до скорости 100 км/ч всего за 4,6 секунды и достигает максимальных 200 км/ч.

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