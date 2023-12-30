Авто
18:00, 30 декабря 2023
1 мин.

Читайте инструкцию: пар из электромобилей Tesla при зарядке оказался нормой

В Европе некоторые владельцы электромобилей Tesla начали описывать поломки: при зарядке машины появлялся пар, и автовладельцы воспринимали это как что-то серьёзное.

Electrek.co

Electrek.co

Но оказалось — проблему даже прокомментировал авторитетный портал Electrek, — что никаких поломок нет, а тревога ложная. Владельцам всего лишь нужно было внимательнее ознакомиться с инструкцией и обращать внимание на погоду и время года.

Если бы испуганные пользователи прочитали правила эксплуатации, знали бы, что последние поколения электрокаров Tesla оснащены тепловыми насосами, повышающими эффективность в холодную погоду. Технологически пар вполне допустим при низких температурах, когда климат-контроль электромобиля подготавливает тяговую батарею машины к экспресс-зарядке и разогревает электромобиль до 42 градусов Цельсия, что, естественно, создаёт пар. Во время наддува машина может визуально «задымиться».

Поэтому многие водители-новички начали бить тревогу и даже вызываkn пожарную охрану.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.