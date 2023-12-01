Продвигая тревожный рассказ, обозреватель подразумевает, что автомобильные столкновения возведут владельца Cybertruck в статус «непобедимого». При ошеломляющей цене в 80 000 долларов это «электрическое чудище» символизирует привилегированность, позволяя состоятельным людям перемещаться по обществу, не придерживаясь «общепринятых норм безопасности».

Зрелище вызывает у обозревателя недоумение, поскольку Маск демонстрирует автомобиль, который усиливает худшее поведение на дороге, когда общественные нормы рушатся для тех, кто может себе это позволить. Cybertruck с его угловатой эстетикой и «ненужными функциями» выглядит скорее как демонстрация силы, чем как экологически чистая инновация.

Новый автомобиль Маска - революционное чудо или антиутопический кошмар? Решайте сами.