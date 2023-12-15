Авто
09:00, 15 декабря 2023
1 мин.

Электробусы победили: в конце 2024 года в Японии исчезнут троллейбусы

В 2024 году в Японии исчезнут троллейбусы. Их место займут электробусы.

Σ64 / Wikimedia Commons

Σ64 / Wikimedia Commons

Реорганизация маршрутной инфраструктуры началась в 2018 году, когда один из троллейбусных парков Kansai Electric Power Co., чьи машины ездили по маршруту от станции Огизава в префектуре Нагано до станции Куробэ-Дам в префектуре Тояма, заменили электробусами. Теперь очередь дошла до троллейбусов компании Tateyama Kurobe Kanko Co, которые с 1996 года обеспечивали туристические перевозки по альпийскому маршруту Татеяма Куробе.

С 1 декабря 2024 года в Японии не остается маршрутов, на которых будут работать троллейбусы, вместо них везде начнут курсировать электробусы, производство которых поставлено на поток. А для троллейбусов часто не хватает деталей из-за их дефицита, что и стало основным фактором в принятии этого решения.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.