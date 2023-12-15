Электробусы победили: в конце 2024 года в Японии исчезнут троллейбусы

Реорганизация маршрутной инфраструктуры началась в 2018 году, когда один из троллейбусных парков Kansai Electric Power Co., чьи машины ездили по маршруту от станции Огизава в префектуре Нагано до станции Куробэ-Дам в префектуре Тояма, заменили электробусами. Теперь очередь дошла до троллейбусов компании Tateyama Kurobe Kanko Co, которые с 1996 года обеспечивали туристические перевозки по альпийскому маршруту Татеяма Куробе.

С 1 декабря 2024 года в Японии не остается маршрутов, на которых будут работать троллейбусы, вместо них везде начнут курсировать электробусы, производство которых поставлено на поток. А для троллейбусов часто не хватает деталей из-за их дефицита, что и стало основным фактором в принятии этого решения.