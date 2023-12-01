Авто
10:30, 01 декабря 2023
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Электромобили не вывозят: машины с ДВС оказались надёжнее

Специалисты некоммерческой организации «Consumers Union», выпускающей журнал Consumer Reports, изучили 330 тысяч автомобилей, которые выпускались в течение 23 лет. В рейтинг включили автомобили с ДВС, электрокары и гибридные модели.

Pexels.com

Pexels.com

Выяснилось, что машины с ДВС на 79% надёжнее электрокаров — на такое число процентов у электрических машин больше проблем с обслуживанием и ремонтом. Гибриды на 146% сложнее ремонтировать.

Самыми надёжными автомобилями оказались азиатские марки — 63 балла по 100-балльной шкале, европейские — 46 баллов, америкаснкие — 39 баллов.

Причём среди подключаемых гибридов самыми проблемными оказались такие автомобили, как Audi Q5 и Chrysler Pacifica, набравшие всего по 14 баллов.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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