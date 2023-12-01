Электромобили не вывозят: машины с ДВС оказались надёжнее

Выяснилось, что машины с ДВС на 79% надёжнее электрокаров — на такое число процентов у электрических машин больше проблем с обслуживанием и ремонтом. Гибриды на 146% сложнее ремонтировать.

Самыми надёжными автомобилями оказались азиатские марки — 63 балла по 100-балльной шкале, европейские — 46 баллов, америкаснкие — 39 баллов.

Причём среди подключаемых гибридов самыми проблемными оказались такие автомобили, как Audi Q5 и Chrysler Pacifica, набравшие всего по 14 баллов.