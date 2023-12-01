10:30, 01 декабря 2023
1 мин.
Электромобили не вывозят: машины с ДВС оказались надёжнее
Специалисты некоммерческой организации «Consumers Union», выпускающей журнал Consumer Reports, изучили 330 тысяч автомобилей, которые выпускались в течение 23 лет. В рейтинг включили автомобили с ДВС, электрокары и гибридные модели.
Pexels.com
Выяснилось, что машины с ДВС на 79% надёжнее электрокаров — на такое число процентов у электрических машин больше проблем с обслуживанием и ремонтом. Гибриды на 146% сложнее ремонтировать.
Самыми надёжными автомобилями оказались азиатские марки — 63 балла по 100-балльной шкале, европейские — 46 баллов, америкаснкие — 39 баллов.
Причём среди подключаемых гибридов самыми проблемными оказались такие автомобили, как Audi Q5 и Chrysler Pacifica, набравшие всего по 14 баллов.
https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2015501