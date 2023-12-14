Если хотите купить дорогой видеорегистратор, то обращайте внимание на эти параметры
Не всегда имеет смысл переплачивать за видеорегистратор. Но вот какие функции нужно учитывать при выборе премиального устройства.
Chris Williams
Видеосъёмка. Обращайте внимание при этом на матрицу и оптику. Что касается матрицы, то смотрите модели с матрицами Sony. Для 1080p и 1440p можно взять Sony IMX 327, IMX 307, IMX 300-й серии, для 4К - IMX 415. При выборе оптики помните, что значение диафрагмы (F) должно быть 2.2 и ниже и что стандарт - это наличие шести стеклянных линз.
4K. Часто производители добавляют к этой характеристике слова True, Real и пр., чтобы показать, что это не маркетинг, как в более дешёвых устройствах. Из чипов выбирайте Novatek NT96670 и NT96675 либо Ambarella и MStar (8339). Посмотрите также, чтобы видеорегистратор поддерживал для 4К видеокодек H.265, для 2К и меньше - H.264. Если вам нужен учёт метаданных (то есть скорость и положение по GPS-датчику) в записи, то устройство должно поддерживать формат MOV.
Питание. Лучше выбирать модели с суперконденсатором (ионистором). Связано это с тем, что он устойчив к температуре (работает без проблем при -30 и +65 градусах по Цельсию), не перегревается и не вздувается при долгой работе, долговечен. Есть также дорогие видеорегистраторы с литий-ионный аккумулятором, но их единственное достоинство - автономность (можно записывать видео примерно в течение 1 часа после отключения от внешнего питания).