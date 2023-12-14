Если хотите купить дорогой видеорегистратор, то обращайте внимание на эти параметры

Видеосъёмка. Обращайте внимание при этом на матрицу и оптику. Что касается матрицы, то смотрите модели с матрицами Sony. Для 1080p и 1440p можно взять Sony IMX 327, IMX 307, IMX 300-й серии, для 4К - IMX 415. При выборе оптики помните, что значение диафрагмы (F) должно быть 2.2 и ниже и что стандарт - это наличие шести стеклянных линз.

4K. Часто производители добавляют к этой характеристике слова True, Real и пр., чтобы показать, что это не маркетинг, как в более дешёвых устройствах. Из чипов выбирайте Novatek NT96670 и NT96675 либо Ambarella и MStar (8339). Посмотрите также, чтобы видеорегистратор поддерживал для 4К видеокодек H.265, для 2К и меньше - H.264. Если вам нужен учёт метаданных (то есть скорость и положение по GPS-датчику) в записи, то устройство должно поддерживать формат MOV.