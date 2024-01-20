Опубликовано 20 января 2024, 06:45
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Есть еще порох в пороховницах: победу на «Дакаре» одержал 61-летний гонщик
Карлос Сайнц одержал четвертую победу в ралли «Дакар» в возрасте 61 года после того, как обеспечил себе комфортное лидерство на предпоследнем этапе в Саудовской Аравии. Пилот Audi, двукратный чемпион мира по ралли, завершил 420-километровый этап из Аль-Улы в Янбу с преимуществом более часа над соперниками.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Главный соперник Сайнца, Себастьен Лёб, столкнулся с механическими проблемами и опустился на третье место, оставив испанца в выигрышном положении перед финальным этапом.
Лёб, которому еще не удавалось выиграть «Дакар», несмотря на то, что он является девятикратным чемпионом мира по ралли, был вынужден остановиться после 132 км из-за поломки подвески. Он потерял более часа времени, но смог продолжить гонку благодаря помощи другой команды.
Победа Сайнца стала первой для автомобиля с электрическим двигателем на «Дакаре». Его Audi использует гибридную систему, сочетающую 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель с электромотором.