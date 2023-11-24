Авто
15:45, 24 ноября 2023
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Европейцы зарегистрировали больше электромобилей, чем дизельных машин

В Евросоюзе в течение 2023 года количество зарегистрированных электромобилей выросло на 36,3% по сравнению с 2022 годом. Данные предоставлены за период с октября 2022 года.

Krzysztof Hepner / Unsplash

Krzysztof Hepner / Unsplash

Причём снижение регистраций электрокаров соревнуется именно с дизельными автомобилями, количество регистраций которых по сравнению с электрическими машинами снизилось вдвое.

На данный момент электромобили по востребованности оказались на третьем месте после бензиновых машин и гибридных версий.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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