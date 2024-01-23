Ford представил новую информационно-развлекательную систему для автомобилей

Разработанная собственными силами, система обеспечит более быстрое, персонализированное и бесшовное управление автомобилем. Главными особенностями системы является ее скорость и плавность работы: по сравнению с предыдущей системой SYNC она увеличила скорость обработки графики в 14 раз, а объем памяти — в 8 раз. Кроме того, она поддерживает обновление дорожной обстановки в режиме реального времени через Google Maps.

Система предлагает широкие возможности настройки на 48-дюймовом панорамном экране, позволяя пользователям отображать ключевую информацию, такую как мультимедиа, погода и экономия топлива. Система также поддерживает профили водителя, автоматически загружая персональные настройки для каждого человека.

Новая система поддерживает такие приложения, как Spotify и Prime Video, интегрированные карты Google Maps, возможность установки приложений через Google Play, встроенные Amazon Alexa и Google Assistant, а также поддержка таких игр, как Asphalt Nitro 2, управляемых через игровой контроллер по Bluetooth.

К тому же, Ford не отказывается от CarPlay, он вводит поддержку карт Apple Maps на двух экранах, расширяя картографический интерфейс на дисплей приборной панели при навигации на центральном экране.

Новая автомобильная информационно-развлекательная система дебютирует на внедорожнике Lincoln Navigator 2024 года и, как ожидается, будет распространена на другие модели в будущем.