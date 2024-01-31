Гибридные автомобили General Motors оказались востребованнее электрических

Речь идёт, в том числе о возвращении компактного гибрида Chevrolet Volt, который в режиме электромобиля мог проехать до 65 км. Производство этой модели GM свернула ещё в 2019 году.

Но практика показала, что электромобили, которые начали выпускать на платформе Ultium — так называемые «чистые» электромобили — не так хорошо продаются и не так востребованы по сравнению с гибридами. Причём о возвращении в строй гибридных моделей и, в частности, Chevrolet Volt GM попросили некоторые «влиятельные дилеры».

Согласно статистике, в 2023 году GM смогла продать в США порядка 2,6 млн автомобилей, среди которых только 75,9 тысяч пришлось на электрокары. А самой востребованной моделью среди электромобилей оказался хетчбэк Chevrolet Bolt, на который пришлось 62 тысячи машин. И это при том, что эту модель тоже сняли с производства в 2023 году в угоду новым правилам.