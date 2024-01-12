Гигант проката автомобилей распродал парк электромобилей и закупил бензиновые

Чистка началась в прошлом месяце, и 20 000 EV, в основном Tesla, уже отправились на перепродажу со скидкой. Это решение обошлось компании Hertz в 245 миллионов долларов. Несмотря на немедленный финансовый удар, Hertz не теряет надежды окупить его в долгосрочной перспективе.

Причины? Несколько факторов способствовали тому, что компания Hertz изменила свое мнение. Более низкий, чем ожидалось, спрос на EV в сочетании с более высокими, чем ожидалось, затратами на ремонт оказались мощным коктейлем для коррекции курса. Кроме того, агрессивное снижение цен Tesla еще больше снизило стоимость парка автомобилей Hertz.

Два года назад компания Hertz смело объявила о планах приобрести 100 000 автомобилей Tesla, что способствовало росту ее акций и увеличению стоимости акций Tesla. Однако эти амбициозные планы не оправдались: к октябрю 2023 года было приобретено всего 35 000 автомобилей компании. Аналогичные амбициозные соглашения были заключены с General Motors и Polestar, но их судьба остается неопределенной в свете недавней распродажи EV.