Хотите электропикап будущего Cybertruck, но нет денег? Tesla выпустила детскую версию
Илон Маск не хочет, чтобы дети владельцев нового электропикапа компании чувствовали себя обделенными весельем. Tesla выпустила Cybertruck for Kids, уменьшенную версию своего пуленепробиваемого творения. Это чудо по цене в 1500 долларов (или 18 000 Dogecoin) предназначено для юных поклонников Маска в возрасте от 6 до 12 лет.
Tesla
Оснащенный светодиодными фарами и 500-ваттным мотором, он проезжает на одной зарядке 20 км со скоростью 16 км/ч. Однако опасайтесь 20-процентного сбора за возврат товара, если ваш малыш решит, что он больше фанат SpaceX. И, как и его взрослый собрат, в настоящее время он распродан.
Кстати, несмотря на первоначальное обещание генерального директора Tesla Илона Маска о том, что Cybertruck будет только в цвете нержавеющей стали, нарушив обещание, гигант электромобилестроения представил три варианта: черный и белый цвета по цене 6 500 долларов и «бюджетный» вариант Clear Satin по цене 5 000 долларов.