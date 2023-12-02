Hyundai Ioniq 6 оказался самым быстрозаряжающимся электрокаром
Американское издание Edmunds, специализирующееся на потребительских советах, совместно с консалтинговой компанией P3 исследовало 43 электромобиля, чтобы выяснить, машины какой марки заряжаются быстрее всего.
Ferra.ru
Специалисты разряжали батареи этих электрокаров на маршруте тестирования дальности хода, чтобы рассчитать эффективность машины. Затем аккумуляторы быстро заряжали с 10 до 80%, измеряя пиковую и среднюю мощность зарядки и рассчитывая потери при зарядке.
Согласно результатам тестирования, наибольшее количество километров к запасу хода в час добавляет зарядка одномоторного Hyundai Ioniq 6 — 868 миль, или 1397 км.
Иными словами, платформа Hyundai 800 V E-GMP, которую также используют Kia и Genesis, может добавить дополнительные 161 км дальности за 7 минут при пиковой мощности 242 кВт и средней мощности зарядки 210 кВт. При этом у Hyundai Ioniq 6 были относительно высокие потери при зарядке — 9,9%.
На втором месте оказались Kia EV6 Wind с 769 милями — 1238 км, третье место у двухмоторного Hyundai Ioniq 6 с 764 милями — 1230 км.
Бюджетные электрокары Kia Niro, Hyundai Kona, Nissan Leaf или Mini Cooper SE не трестировались и в рейтинг не попали.