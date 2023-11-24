Авто
15:00, 24 ноября 2023
1 мин.

Илон Маск открыл доступ к документации первого электромобиля Tesla

По решению Илона Маска и совета директоров Tesla открыла доступ ко всей технической документации своего первого серийного электрокара Roadster.

Tesla

Tesla

На сайте Tesla представлена исчерпывающая документация, созданная в ходе разработки и проектирования электромобиля, пользоваться всеми документами можно бесплатно. При этом если на их основе будут создаваться детали либо ремонтные процедуры, производитель не будет нести какую-либо ответственность за последствия. Ничто из этого не будет считаться оригинальным или одобренным компанией.

Прототип Roadster был представлен в 2006 году, в 2008 началось серийное производство, завершившиеся в 2012.

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