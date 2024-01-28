Илон Маск поставил сотрудников Tesla перед фактом ночёвки на работе

Производство нового электрокара будет запущено в Техасе на заводе Gigafactory. Чтобы уложиться в срок, инженеры и сотрудники, обеспечивающие бесперебойную работу всей производственной цепочки, будут вынуждены ночевать в цехах после 12-часовой смены. И объясняется это не только временными рамками, но и наличием в Redwood инновационных технологий, внедрение которых — весьма трудоёмкий процесс.

По этому поводу Маск отметил, что в этих машинах много по-настоящему революционных технологий, которые будут «на голову выше любой другой производственной технологии, существующей где-либо в мире», потому что это — «следующий уровень».

Сам Маск известен тем, что три года жил в кабинете на производстве Tesla и спал под столом, а при наращивании мощностей в ходе разработки Model 3 назвал этот процесс «производственным адом».

«Нам действительно нужно, чтобы инженеры жили в режиме реального времени. Это не что-то вроде готовой вещи типа "это просто работает". Это будет сложный производственный процесс. Практически мы будем спать на линии. Не практически, мы будем спать», — заявил Маск на встрече с инвесторами.