Авто
Опубликовано 21 января 2024, 19:30
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Исследование: в холодных условиях электромобили выходят из строя реже бензиновых

Новое исследование, проведенное норвежской службой помощи на дорогах Viking, опровергает распространенное заблуждение о том, что электромобили (EV) плохо переносят холодную погоду. Исследование показало, что в экстремальных холодных условиях электромобили выходят из строя значительно реже, чем автомобили на бензине.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Viking ответил на более чем 34 000 запросов о помощи за первые девять дней 2024 года, когда в стране наступили сильные холода. Из этих запросов только 13% были связаны с электромобилями, в то время как остальные 87% относились к автомобилям, работающим на традиционном топливе.

Результаты исследования согласуются с другими исследованиями, которые показали, что EV в целом более эффективны и долговечны, чем автомобили, работающие на ископаемом топливе. У электромобилей меньше движущихся частей, и они меньше подвержены износу из-за экстремальных погодных условий.

Результаты исследования также влияют на более широкое внедрение EV. По мере того как все больше потребителей узнают о надежности EV в холодную погоду, они, вероятно, будут более склонны пересесть с автомобилей, работающих на традиционном топливе.

Автор:Армен Зангиев
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