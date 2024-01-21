Исследование: в холодных условиях электромобили выходят из строя реже бензиновых

Viking ответил на более чем 34 000 запросов о помощи за первые девять дней 2024 года, когда в стране наступили сильные холода. Из этих запросов только 13% были связаны с электромобилями, в то время как остальные 87% относились к автомобилям, работающим на традиционном топливе.

Результаты исследования согласуются с другими исследованиями, которые показали, что EV в целом более эффективны и долговечны, чем автомобили, работающие на ископаемом топливе. У электромобилей меньше движущихся частей, и они меньше подвержены износу из-за экстремальных погодных условий.

Результаты исследования также влияют на более широкое внедрение EV. По мере того как все больше потребителей узнают о надежности EV в холодную погоду, они, вероятно, будут более склонны пересесть с автомобилей, работающих на традиционном топливе.