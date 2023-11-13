Исследование: владельцы электромобилей реже ездят на своих авто, чем владельцы ДВС-машин

Причем в число последних также входят гибридные и подключаемые гибридные автомобили.

Исследование, проведенное учеными из Университета Джорджа Вашингтона, основывалось на данных одометров 12,5 млн подержанных автомобилей и 11,4 млн подержанных внедорожников, выставленных на продажу в период с 2016 по 2022 год.

Оказалось, что в среднем электромобили проезжают на 7205 км меньше в год, чем их аналоги на бензине.

Ученые предполагают, что такая разница может быть связана с тем, что электромобили часто используются в качестве вторых машин в семье, наряду с обычными или гибридными автомобилями.

Также в качестве возможных причин называются беспокойство владельцев электромобилей о дальности поездки на одной зарядке и относительно менее развитая инфраструктура зарядных станций по сравнению с широко распространенной сетью заправочных станций.