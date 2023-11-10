«КАмАЗ» раскрыл первые рендеры беспилотного грузовика

Фото в канале «КАмАЗ» прокомментировал глава пресс-службы компании Олег Афанасьев. Он сообщил, что после установки самосвальной платформы беспилотник едет в научно-технический центр предприятия для доработки.

После этого «Атлант 49» направят в угольные карьеры в Кемерово для испытаний в реальных условиях.