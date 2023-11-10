Авто
10:30, 10 ноября 2023
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«КАмАЗ» раскрыл первые рендеры беспилотного грузовика

Компания «КАмАЗ» опубликовала первые фото своего беспилотного карьерного самосвала «Атлант 49». В Telegram-канале автопроизводителя рендеры появились после того, как их опубликовал канал «Еду в Татарстан».

КамАЗ

КамАЗ

Фото в канале «КАмАЗ» прокомментировал глава пресс-службы компании Олег Афанасьев. Он сообщил, что после установки самосвальной платформы беспилотник едет в научно-технический центр предприятия для доработки.

После этого «Атлант 49» направят в угольные карьеры в Кемерово для испытаний в реальных условиях.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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