Авто
16:30, 03 декабря 2023
1 мин.

Китайская BYD обогнала Nissan в поставках электромобилей и приблизилась к Tesla

Ноябрьский рекорд вывел китайского производителя EV (электромобилей) вперед. BYD достиг рекордного уровня продаж, впервые обогнав Nissan по месячным продажам.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Продав в прошедшем месяце 301 903 новых автомобилей, в том числе 170 150 полностью электрических, BYD опередила Nissan с показателем 279 102 автомобиля. Значительный рост укрепляет глобальное доминирование BYD, поскольку компания вплотную приблизилась к позиции Tesla как самого продаваемого производителя электромобилей во всем мире.

Международный рост BYD, особенно на ключевых рынках, таких как Япония, Европа, Таиланд, Бразилия и другие, внес значительный вклад в беспрецедентный успех компании. В то время как BYD продолжает агрессивно снижать цены и готовится к потенциальной ценовой войне, ее генеральный директор Ван Чуаньфу выражает уверенность в завоевании доли рынка в течение следующих трех-пяти лет.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=record::f5a4e491-c064-4a89-806e-4f3efb65ffa7
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.