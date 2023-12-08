Крупнейший пенсионный фонд Дании откажется от акций Tesla из-за отказа в сотрудничестве

Илон Маск известен своим негативным отношением к профсоюзам и никогда не идёт на компромиссы с этими организациями. Поэтому шведскому профсоюзу было отказано; в Tesla заявили о том, что их сотрудники имеют такие же условия труда или даже лучше, поэтому сотрудничество с профсоюзом бессмысленно.

В ответ и в Швеции, и в Норвегии профсоюзы начали бастовать. К ним присоединилась Дания, и в целом это «движение» набирает обороты по всей Северной Европе. В связи с этим датский пенсионный фонд заявил об отказе от акций Tesla из-за невозможности влиять на решения вендора.

«В свете конфликта, который сейчас распространяется на Данию, а также недавнего очень категорического отказа Tesla заключать профсоюзное соглашение в какой-либо стране, мы пришли к выводу, что мы как инвесторы, в настоящее время вряд ли можем повлиять на компанию. Вот почему мы сейчас вносим Tesla в наш список исключений», — заявили в PensionDanmark.