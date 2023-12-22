Авто
03:45, 22 декабря 2023
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Легендарная Kawasaki создала водородный супербайк

Японская компания Kawasaki создала концепт мотоцикла на компрессорном водородном двигателе. Основа этого концепта — бензиновый супертурер Ninja H2 SX.

Kawasaki

Kawasaki

Информации о характеристиках нет. Предположительно, водородный супербайк получит тот же литровый двигатель, что и H2 SX, разница между ними ещё в том, что двигатель, переделанный под водород, будет компрессорный, в отличие от обычного двигателя предшественника.

У концепта изменена форма обтекателей, мотоцикл получит массивные кофры, в которых будут находиться баллоны с водородом — по пять с каждой стороны. Фара будет выполнена в виде буквы H, что означает hydrogen (водород).

На 2024 год запланированы ходовые испытания водородного мотоцикла. По их результатам станет ясно, получит ли развитие эта модель.

Автор:Андрей Кадуков
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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