12:45, 16 января 2024
1 мин.
LG начала производство зарядных устройств для электромобилей
LG открыла свой первый завод по производству зарядных устройств для электромобилей в Форт-Уэрте, Техас. Это производство площадью 5481 кв метров способен выпускать до 10,000 зарядных устройств в год.
Ferra.ru
LG уже начала сборку домашних зарядных устройств мощностью 11 кВт, а в первой половине 2024 года планирует приступить к производству быстрых зарядных устройств на 175 кВт. Компания также планирует запустить производство ультрабыстрых зарядных устройств на 350 кВт, которые будут предназначены для коммерческих путешествий и дальнего транспорта.
Выбор Техаса для расположения завода компания объясняет наличием уже существующих там производственных мощностей и отличной логистической инфраструктурой штата, где также расположены заводы крупных автопроизводителей, таких как GM, Toyota и Tesla.