LG начала производство зарядных устройств для электромобилей

LG уже начала сборку домашних зарядных устройств мощностью 11 кВт, а в первой половине 2024 года планирует приступить к производству быстрых зарядных устройств на 175 кВт. Компания также планирует запустить производство ультрабыстрых зарядных устройств на 350 кВт, которые будут предназначены для коммерческих путешествий и дальнего транспорта.

Выбор Техаса для расположения завода компания объясняет наличием уже существующих там производственных мощностей и отличной логистической инфраструктурой штата, где также расположены заводы крупных автопроизводителей, таких как GM, Toyota и Tesla.