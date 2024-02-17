Маск ответил на статью о смертельной аварии с использованием автопилота Tesla

Газета написала, что Охайн погиб во время вождения машины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, но с включённым автопилотом. И якобы это была «сырая» бета-версия, которая не сработала должным образом.

Маск ответил, что как раз ПО загружено не было, поэтому авария и произошла. В свою очередь, издание уверяет, что Маск не предоставил никаких доказательств своих слов, но и газета никаких фактов не привела, кроме требований жены погибшего о необходимости Tesla принять на себя ответственность за произошедшее и отсылок к следствию. Но ни один из адвокатов не решился представлять жену Охайна в суде за неимением доказательной базы.

«Он не был на FSD. К сожалению, программное обеспечение так и не было загружено. Я говорю "к сожалению", потому что авария, вероятно, не произошла бы, если бы FSD была включена», — прокомментировал Маск материал The Washington Post.