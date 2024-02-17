Авто
Опубликовано 17 февраля 2024, 17:15
1 мин.

Маск ответил на статью о смертельной аварии с использованием автопилота Tesla

Илон Маск и один из руководителей компании Tesla в отдельных сообщениях в соцсети X прокомментировали статью газеты The Washington Post о смерти рекрутера компании Ганса фон Охайна, погибшего в ДТП якобы по вине системы автопилота FSD.
Wallpics.net

Wallpics.net

Газета написала, что Охайн погиб во время вождения машины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, но с включённым автопилотом. И якобы это была «сырая» бета-версия, которая не сработала должным образом.

Маск ответил, что как раз ПО загружено не было, поэтому авария и произошла. В свою очередь, издание уверяет, что Маск не предоставил никаких доказательств своих слов, но и газета никаких фактов не привела, кроме требований жены погибшего о необходимости Tesla принять на себя ответственность за произошедшее и отсылок к следствию. Но ни один из адвокатов не решился представлять жену Охайна в суде за неимением доказательной базы.

«Он не был на FSD. К сожалению, программное обеспечение так и не было загружено. Я говорю "к сожалению", потому что авария, вероятно, не произошла бы, если бы FSD была включена», — прокомментировал Маск материал The Washington Post.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.