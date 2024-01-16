Авто
22:30, 16 января 2024
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На CES 2024 всего одна компания получила звание худшей дважды: ей оказалась BMW

На технологической выставке CES 2024 есть даже такая номинация, как «Худший на выставке». В этом году были представлены разные продукты, которые назвали «странными», но при нескольких номинантах только одна компания удостоилась звания худшей сразу за два решения.
Andras Vas / Unsplash

Andras Vas / Unsplash

Такой компанией оказалась BMW. Экспертную оценку давала группа, состоящая, в том числе из знаменитого поставщика ремонтных технологий и комплектов iFixit и защитника цифровых прав Digital Frontier Basis. Эксперты оценили BMW так категорично, потому что, по их словам, увиденные решения подвергают пользователей серьёзной опасности.

BMW досталось за использование голосового ассистента Alexa, который считают средством слежки, а также за встроенную гарнитуру дополненной реальности (AR): эксперты пришли к выводу, что водителя всерьёз отвлекает реклама, которая появляется во время езды.

BMW ответила, что уделяет пристальное внимание безопасности клиентов и придерживается политики приватности личных данных, никак не манипулируя доверием своих пользователей.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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