Названы самые отзываемые автомобили 2023 года
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Первое место занял Ford, а Tesla Motors, несмотря на различные проблемы и отзывы машин для исправления ПО, которые затронули миллионы электромобилей бренда как в США, так и в Китае, даже не вошла в топ-12 «самых отзываемых» производителей за 2023 год.
Свой рейтинг Daily Mail составило на основании открытой документации американского регулятора, Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA). Причины отзыва машин были объединены в одну категорию — проблемы с «электрическими системами», включающую дефекты аккумулятора автомобиля и его кабелей, генераторы переменного тока, предохранители, проводку основного корпуса и искровое зажигание традиционного ДВС.
Наибольшее количество автомобилей в 2023 году отозвала компания Ford Motor Company — 6152738 машин. На втором месте Chrysler — 2732398 автомбилей.
В отношении Tesla отмечается, что, хотя компания и не вошла в рейтинг, в январе 2024 года производитель уже отозвал 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с рулевым управлением, а Ford также уже отозвал порядка 100 тысяч машин, причина — проблемы с давлением моторного масла.