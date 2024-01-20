Названы самые отзываемые автомобили 2023 года

Первое место занял Ford, а Tesla Motors, несмотря на различные проблемы и отзывы машин для исправления ПО, которые затронули миллионы электромобилей бренда как в США, так и в Китае, даже не вошла в топ-12 «самых отзываемых» производителей за 2023 год.

Свой рейтинг Daily Mail составило на основании открытой документации американского регулятора, Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA). Причины отзыва машин были объединены в одну категорию — проблемы с «электрическими системами», включающую дефекты аккумулятора автомобиля и его кабелей, генераторы переменного тока, предохранители, проводку основного корпуса и искровое зажигание традиционного ДВС.

Наибольшее количество автомобилей в 2023 году отозвала компания Ford Motor Company — 6152738 машин. На втором месте Chrysler — 2732398 автомбилей.