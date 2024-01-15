Panasonic запустит производство модернизированных аккумуляторов для электромобилей Tesla в 2024 году

Выпуск будет осуществляться на заводе компании в штате Невада, США. Обновленные батареи получат увеличенную емкость, что позволит повысить эффективность и снизить общую стоимость электромобилей.

Главный технический директор Panasonic Energy, Шоичиро Ватанабе, заявил, что компания сможет удвоить свои производственные мощности к 2030 финансовому году без необходимости строительства новых заводов или значительных инвестиций.

Улучшение производительности и увеличение емкости батарей являются ключевыми направлениями в усилиях Panasonic по снижению общих затрат на электромобили.

На данный момент компания имеет восемь производственных баз по всему миру, включая пять в Японии и три за рубежом.

Производитель также ведет переговоры с Mazda и другими автопроизводителями о поставках батарей. Panasonic ожидает, что к 2030 финансовому году производственные мощности батарей для автомобилей увеличатся вдвое по сравнению с 2022 финансовым годом, достигнув 200 ГВт·ч.