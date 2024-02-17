Паркуйтесь между машинами: энтузиаст создал экстремально узкий «автомобиль»

Изначально Сварчук начал строить Tilt4orce как лежачий трицикл, но позже переделал его в четырехколесный велоцикл, чтобы лучше приспособить механизм наклона. Тем не менее, конструкция остается адаптируемой, позволяя быстро превратить ее обратно в дельта-трицикл (одно переднее колесо, два задних) менее чем за 40 минут. Такая гибкость особенно полезна, поскольку Сварчук планирует добавить электрический двигатель, который в его регионе разрешен только для двух- и трехколесных транспортных средств.

Созданный полностью с нуля, Tilt4orce может похвастаться прочной алюминиевой рамой и корпусом, аэродинамическими пластиковыми панелями и изготовленными на заказ компонентами из стекловолокна. В него встроены указатели поворота, стоп-сигналы и «просторный» грузовой отсек. Кабина имеет удобную высоту сиденья для оптимального обзора, а внутри расположен небольшой отсек для хранения.

Несмотря на впечатляющие технические и эксплуатационные характеристики, у Сварчука нет намерения коммерциализировать Tilt4orce. Он просто любит использовать его для прогулок и фитнеса на местных велосипедных дорожках.