Первый автомобиль Huawei протестировали: на кого из конкурентов он похож
В одном из выпусков на YouTube-канале «За рулем» эксперты рассказали об особенностях первого автомобиля от компании Huawei.
За рулем
Aito M5 спереди напоминает современные «Форды» - в первую очередь Kugo третьего поколения. При этом в силуэте и задней части узнаётся Porsche Macan. Ручки у машины выдвижные, но выдвигаются они под углом. Также Aito M5 оснащён одновременно бензобаком и портом для зарядки. Поэтому вы сможете заряжать машину на специальной станции или же покупать для неё бензин. Полностью зарядится машина за ночь, а если пользоваться быстрой зарядкой - за час-полтора.
Спереди стоит у Aito M5 двигатель внутреннего сгорания, запасного колеса сзади нет - вместо него тяговая батарея и обычная аккумуляторная. Кроме того, в багажнике есть розетка на 220 Вт.
Почти вся система управления в салоне автомобиля - сенсорная. Вы можете при помощи большого экрана регулировать практически всё, в том числе и направление воздуха, его температуру, управлять стёклами, зеркалами, открывать багажник и пр.
В разделе «Энергия» на планшете вы сможете сразу же увидеть, насколько прямо сейчас заряжен автомобиль, запас хода. Пока, правда, какие-то функции этого планшета ещё недоступны (например, навигатор), но это вопрос времени.
Руль у Aito M5 регулируется механически. Часть интерьера салона обита очень дорогой кожей. При этом сидеть сзади не так удобно, как спереди, потому что подушка заднего сиденья расположена очень низко. В результате ноги находятся всё время в подвешенном состоянии, а ступни нельзя убрать под переднее сиденье.
Впереди на Aito M5 стоит 1,5-литровый мотор мощностью 125 лошадиных сил. Работает двигатель как генератор. На передней оси установлен электродвигатель мощностью 165 кВт, на задней - 200 кВт. То есть отдача у этого гибрида - около 500 лошадиных сил. У автомобиля также мгновенный старт, мгновенное ускорение, первые 100 км/ч набирает он за 4,4 секунды. Причём это ещё в режиме экономии. Расход топлива остаётся вместе с тем минимальным: расход бензина - около 6 л на 100 км, расход электроэнергии - примерно 8-9 кВт/ч на 100 км. На полной зарядке только на электротяге вы сможете проехать порядка 170-180 км, а в целом (если сложить бензин и электроэнергию) запас хода у Aito M5 - почти 1 000 км.