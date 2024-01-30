Первый электромобиль Xiaomi SU7 протестировали на заносы в зимних условиях

Теперь же стало известно, что в рамках тестирования новинки были проведены испытания на заносы в зимних условиях, чтобы оценить ее устойчивость и безопасность на скользких дорогах.

Происходило все в в экстремальных погодных условиях, включая снег и лед, что позволило тщательно проверить системы управления и стабилизации электромобиля.

Результаты тестов показали, что Xiaomi SU7 обладает отличной управляемостью и способен эффективно справляться с заносами, что делает его надежным выбором для зимней езды.

Отметим, что Xiaomi SU7 оснащен передовыми технологиями, включая системы помощи водителю и автоматическое торможение, что повышает безопасность вождения в сложных погодных условиях.

Кроме того, автомобиль демонстрирует впечатляющую динамику и эффективность использования энергии, что является ключевым фактором для электромобилей.