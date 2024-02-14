Побочный бизнес Tesla: компания заработала $1,8 млрд на кредитах

Оказывается, у Tesla есть вот такой «побочный» бизнес: вендор продаёт так называемые регуляторные, или углеродные кредиты другим компаниям, которые не «вписываются» в нормативы по средним объёмам выбросов, которые должны быть ниже определённого порога во избежание колоссального штрафа.

По сути, это золотая жила: если производитель предлагает только автомобили, работающие на газе и дизельном топливе, ему придётся рано или поздно прибегнуть к подобным услугам, чтобы соответствовать местному экологическому законодательству.

И, как оказалось, это распространённая практика: подобные кредиты покупаются автопроизводителями со всего мира, у которых выбросы новых транспортных средств превышают те, которые установлены местными властями в таких странах, как Китай, Европейский Союз и США, а именно в Калифорнии.

На таких кредитах Tesla и заработала в 2023 году $1,79 млрд, а с 2009 года сумма заработка на регуляторных кредитах в общем составила $9 млрд.