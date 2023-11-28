Почему цены на аккумуляторы падают, а стоимость электромобилей — нет

Сердце этих такого транспорта, литий-ионные батареи, становятся дешевле, но цены на сами машины остаются высокими. Давайте разберемся, почему так происходит.

10 лет назад средняя стоимость литий-ионной батареи составляла $780 за киловатт-час. К 2023 году она упала до рекордно низких $139, благодаря расширению производства и снижению цен на сырье.

В то же время, несмотря на снижение стоимости батарей, электромобили не стали значительно доступнее для обычных потребителей. Почему?

Во-первых, снижение стоимости батарей не сразу приводит к удешевлению машин. Производство электромобиля — это капиталоемкий процесс, в котором множество затрат не связаны непосредственно с батареей. Даже с дешевыми батареями автопроизводители сталкиваются с высокими производственными расходами.

Во-вторых, рынок электромобилей не расширился так быстро, как ожидалось. Столь медленное развитие означает, что большие инвестиции в производство подобного транспорта не окупились, что привело к более высоким ценам для потребителей. Например, в 2022 году цены на батареи даже ненадолго выросли из-за несоответствия спроса и предложения.