Авто
17:15, 30 ноября 2023
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Популярный блогер MKBHD раскрыл дальность хода Tesla Cybertruck от одного заряда

В преддверии долгожданного запуска Tesla Cybertruck, фанаты бренда взволнованы новостью о потенциальном запасе хода автомобиля.

Electrek

Electrek

Согласно недавно появившейся информации, электропикап может похвастаться пробегом около 470 км на полной зарядке.

Эт стало известно благодаря фотографии, опубликованной MKBH, известным техноблогером. Снимок, сделанный с водительского места Cybertruck, ненароком раскрыл важную деталь: на дисплее отображался остаток пробега в 426 км при почти полной зарядке батареи.

Исходя из этого, можно предположить, что на 100% зарядке Cybertruck сможет проехать примерно 470 км.

Интересно, что это может быть лишь началом. У Tesla есть история выпуска моделей с большим запасом хода вначале, что намекает на то, что базовая модель электропикапа может предложить еще больший пробег.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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