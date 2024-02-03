Авто
Опубликовано 03 февраля 2024, 13:30
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Tesla может отозвать новые машины из-за проблем с гидроусилителем руля

У компании Илона Маска Tesla продолжается череда неурядиц, связанных с дефектами комплектующих или ПО в электромобилях. На этот раз Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) готовится потребовать от производителя отозвать по меньшей мере 334 тысячи машин моделей Model 3 и Model Y, начиная с 2023 модельного года.
Tyler Casey / Unsplash

Tyler Casey / Unsplash

В ходе проверки, инициированной ведомством после жалоб 12 водителей, указавших на внезапную потерю мощности рулевого управления в электрокарах Tesla указанных моделей, выяснилось, что проблемы с качеством комплектующих коснулись и подвески. Сейчас NHTSA знает о 2338 жалобах на подвеску и, по большей части, на рулевое управление: некоторые владельцы Tesla сообщали о невозможности повернуть руль, в то время как другие отмечали увеличение требуемого усилия.

Также NHTSA знает о 50 автомобилях, которые были отбуксированы из-за неисправности рулевого управления или подвески.

В связи с этим было принято решение усилить проверку в отношении Tesla и присвоить делу статус инженерного анализа — это необходимый шаг, прежде чем ведомство сможет потребовать отзыв электромобилей .

Автор:Андрей Кадуков
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