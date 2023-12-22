Tesla не сможет производить большое количество Cybertruck из-за нехватки батарей

Причина — нехватка батарей. Главная сложность заключается в трудности масштабирования производства новых 4680 батарей, что приводит к повышенному уровню брака и неравномерной толщине электродов.

Все это, в свою очередь, ограничивает объем производства, делая невозможным выпуск большого количества Cybertruck.

Производственный процесс электропикапа бренда, по сообщениям, задерживается из-за проблем с созданием батарей, которые питают автомобиль. Tesla пытается достичь увеличения производства батарей, что, в свою очередь, задерживает выпуск продуктов, включая Cybertruck и Semi.

Эти производственные задержки и сложности с поставками критических материалов ставят под угрозу будущее Cybertruck, одного из самых амбициозных и ожидаемых проектов Tesla.