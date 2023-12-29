Tesla обновит свой электромобиль Model Y. Первая партия появится в Китае

Согласно инсайдерской информации со ссылкой на анонимные источники в компании, модель очень востребована в Китае, на неё приходится 75% продаж всего модельного ряда Tesla. Но при этом вендору на пятки наступают собственно китайские конкуренты.

Поэтому руководство приняло решение модернизировать и улучшить характеристики Model Y. Электромобиль получит принципиальные изменения по сравнению с представленными в октябре 2023 года — изменёнными оптикой и дизайном колёс.

Первая партия будет собрана в Шанхае, массовое производство должны запустить в середине 2024 года. Завод, на котором запустят производство обновлённой модели, даже уйдёт на две недели на технологические каникулы для модернизации сборочной линии.