Tesla решила отсудить $50 000 у всех, кто продаст Cybertruck в первый год после выпуска электропикапа

Согласно условиям продажи, которые были опубликованы перед запуском Cybertruck 30 ноября, компания запрещает владельцам перепродавать свои автомобили в течение первого года после покупки.

Tesla добавила раздел с названием «Только для Cybertruck» в свои условия заказа автомобилей, где четко изложены новые правила.

«Вы соглашаетесь не продавать и не пытаться продать автомобиль в течение первого года после его доставки«, - говорится в документе. Компания может требовать компенсацию в размере $50 000 или стоимости, полученной от продажи или передачи автомобиля, в зависимости от того, что больше.

Однако, если у клиента есть уважительная причина для продажи своего Cybertruck, Tesla может согласиться выкупить его по первоначальной цене за вычетом «$0,25 за милю пробега, разумного износа и стоимости ремонта автомобиля до стандартов бывших в употреблении автомобилей Tesla».

Напомним, что изначально, в 2019 году, сообщалось, что цена на пикап начнется от $39 900. Но теперь ожидается, что она будет значительно выше из-за дорогостоящих строительных материалов.