Tesla сдала позиции перед Mercedes: названа самая дорогая автомобильная компания

Стоимость бренда Tesla упала на 12% до 58,3 млрд долларов, в то время как стоимость Mercedes-Benz немного выросла на 1% до 59,4 млрд долларов, вернув себе корону.

Производитель роскошных спортивных автомобилей Ferrari остается мировым чемпионом по силе бренда, имея идеальный балл 90,0 и рейтинг AAA+. Его стоимость подскочила на 43% до 10,6 миллиарда долларов, чему способствовали «узнаваемость бренда, репутация и позитивные прогнозы».

Отчет также проливает свет на бурно развивающуюся китайскую автомобильную промышленность, движимую растущим мировым спросом на электромобили. Стоимость BYD, самого дорогого китайского автомобильного бренда, выросла на 20% до 12,1 миллиарда долларов. Примечательно, что 19 из 22 китайских брендов, включенных в рейтинг, продемонстрировали повышение силы бренда, что свидетельствует о потенциальном будущем росте.

Еще одна важная тенденция — рост числа электромобилей в общественном транспорте. Стоимость бренда New Flyer, производителя электробусов, выросла на 250% и достигла 646 миллионов долларов.