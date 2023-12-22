Tesla стала лидером среди автопроизводителей по числу аварий в США

Согласно исследованию, проведенному Lending Tree, компания Илона Маска занимает первое место по числу аварий, с 24 случаями на каждую тысячу водителей в прошлом году.

Это значительно выше, чем у других брендов, таких как Ram и Subaru, которые занимают второе и третье места соответственно.

Исследование также выявило, что водители BMW чаще всего попадают в аварии по причине вождения в нетрезвом виде. Однако особое внимание привлекает высокий уровень аварийности Tesla, особенно в контексте использования системы автопилота Autopilot.

Ранее в этом году Tesla даже пришлось отозвать более 360 тыс автомобилей из-за опасений, что Autopilot может спровоцировать аварии.

На прошлой неделе компания объявила о дополнительном отзыве более 2 млн электрокаров в США и почти 200 тыс в Канаде по той же причине.