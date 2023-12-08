Tesla столкнулась с препятствием в Швеции: борьба за номерные знаки разгорается

Конфликт возник из-за того, что Tesla не смогла заключить коллективный договор со шведскими механиками, что привело к забастовкам и акциям солидарности. Работники PostNord, присоединившись к своим бастующим коллегам, отказались поставлять номерные знаки Tesla, создав логистическую головную боль для EV-компании.

Удивительным образом шведский суд постановил, что работники PostNord могут отказаться от доставки номерных знаков, отменив предыдущее решение. Этот временный вердикт будет действовать до вынесения окончательного решения, оставляя Tesla в шатком положении.