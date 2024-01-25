Tesla в 2025 году выпустит бюджетный электрокроссовер Redwood

Илон Маск обещал начать производство таких электромобилей в 2020 году, но планы отложили. Теперь компания готовится к выпуску первых машин в середине 2025 года. Это будет городской компактный кроссовер на современной платформе.

Пока компания не делала на этот счёт официальных заявлений, но известно, что стоить Redwood будут $25 тысяч. Это на $14 тысяч дешевле самой доступной модели Tesla на сегодняшний день — седана Model 3. Сейчас стоимость этой модели — $39 тысяч.

«Изначально Маск пообещал сделать автомобиль стоимостью $25 тысяч в 2020 году, но позже этот план был отсрочен и снова возобновлеён. На текущий момент самой дешёвой машиной Tesla является седан Model 3, который в США продаётся по цене от $39 тысяч», – сообщило агентство Reuters.