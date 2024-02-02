Tesla впервые показала Cybertruck в Китае, но продавать здесь машину не планирует

Показ Cybertruck происходит в Китае впервые. После Шэньчжэня машину покажут в Пекине, Шанхае и Ханчжоу. Текущая выставка — часть «азиатского турне» Tesla Cybertruck и седана Model 3, который представители Tesla активно презентуют посетителям мероприятия.

Всем посетителям было запрещено открывать двери и забираться внутрь электропикапа, можно было только рассматривать салон снаружи. Некоторые люди не верили, что это Tesla, сомневаясь и в марке, и в бронированности модели, в чём не раз уверял Маск, и в том, что корпус сделан из нержавеющей стали.