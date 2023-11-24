Tesla выиграла суд у женщины, обвинившей компанию в неисправности машины

В 2021 году на Шанхайском автосалоне две китаянки в футболках с надписями о проблемах с тормозами в электромобилях техногиганта начали выкрикивать обвинения в адрес производителя. Одна их активисток взобралась на крышу одной из машин и кричала о том, что стала жертвой неисправности в электрокаре, приведшей к аварии.

Tesla достаточно долго терпела, но когда началась настоящая эстафета с обвинением производителя во всех бедах, вплоть до того, что полисмены требовали владельцев этих электромобилей убраться с парковки «пока не почините тормоза», компания начала масштабную судебную кампанию.

Важной вехой в этой ситуации стал иск к активистке, которая оклеветала производителя, но не стала забираться на крышу машины. Она заплатит порядка $6650. Компенсация Tesla составила всего $280, в сумму иска вошли также судебные сборы и независимая экспертиза машины ответчицы. Она обязана удалить из всех своих соцсетей негативные и клеветнические высказывания в адрес Tesla.

Об иске ко второй участнице ничего неизвестно. Но Tesla готовит иски ко многим другим владельцам, обвинившим компанию в неисправности тормозов. Например, один из водителей подал на компанию в суд, обвинив в проблемах, но оказалось, что во время движения перепутал педали газа и тормоза.