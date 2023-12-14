Tesla заявила, что критика автономности её автопилота — нарушение свободы слова

Департамент автотранспорта Калифорнии в октябре 2022 года предъявил Tesla претензии, что компания рекламирует автопилот как средство полностью автономного вождения, а не как продвинутую систему помощи водителю (ADAS). Юристы заявили, что реклама не вводила в заблуждение, а критика компании — ущемление в свободе слова, и поэтому иск не имеет юридической силы.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) также выясняет, не привёл ли маркетинг автопилота Tesla к тому, что водители слишком доверяют возможностям системы, что усугубляет риски безопасности.

«Эти законы и правила, применяемые к Tesla в данном разбирательстве, являются неконституционными... поскольку они неправомерно ограничивают правдивую и не вводящую в заблуждение речь Tesla о своих автомобилях и их характеристиках», — заявили адвокаты Tesla.