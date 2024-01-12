The Verge: Sony представила автомобиль, больше похожий на кинотеатр

Концепт-кар Afeela был впервые представлен на выставке CES 2020, а анонсировала компания свой автомобиль в прошлом году. С тех пор у машины появились большие боковые зеркала, беспроводные зарядные устройства для телефонов. Afeela — полноприводный прототип, имеющий два двигателя мощностью 180 кВт, примерно 483 лошадиные силы, литий-ионный аккумулятор ёмкостью 91 кВтч и быструю зарядку постоянным током мощностью до 150 кВт.

Внутри салона, возле штурвала, который машина получила вместо руля, вдоль приборной панели расположена мультимедийная система, что, по словам журналистов, делает автомобиль «грохочущим кинотеатром и развлекательным салоном». На панели через специальное приложение можно запустить фильмы или рекламные ролики.

Продажа первых электромобилей Afeela запланирована на 2025 год в качестве предзаказов, а серийные поставки ожидаются в 2026.