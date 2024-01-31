В автомобилях Peugeot появится голосовой ассистент на основе ChatGPT

Нейросеть будет помогать водителям подключаться к элементам управления, отвечать на общие вопросы и давать навигационные подсказки. Новый инструмент должны запустить 31 января 2024 года.

В Stellantis заявили, что ChatGPT станет стандартной системой в автомобилях Peugeot уже в 2024 году.