Авто
09:00, 28 декабря 2023
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В Германии «белые» хакеры взломали автопилот Tesla

«Белые» хакеры из Берлинского технического университета в ходе исследования безопасности взломали защищённый автопилот Tesla, установленный в электромобилях компании.

Pexels.com

Pexels.com

Исследователи технологической безопасности признались, что сами удивились, как быстро и легко получили доступ к защищённой плате автопилота. Им удалось прочитать базовые составляющие системы, «поиграть» с работой технологии, они даже смогли восстановить ранее удалённую видеозапись с водителем машины.

Стоимость инструмента, с помощью которого инженеры смогли получить доступ к данным автопилота и системам электромобиля, составила 600 евро, но потеря интеллектуальной собственности производителем и такая брешь в безопасности может повлечь для Tesla потерю миллионов.

Специалисты не намерены разглашать подробности своего эксперимента и передали все данные представителям Tesla.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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