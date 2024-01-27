В описании iOS 17.4 Beta появилось упоминание новой версии CarPlay

Новая версия CarPlay должна выйти в 2024 году на 800 моделях автомобилей. В перечне моделей, которые будут поддерживать новую CarPlay, значатся Aston Martin и Porsche, а также Tata, Mahindra и многие другие бренды. Согласно заявлению Aston Martin, компания выпустит первые автомобили с поддержкой новой версии CarPlay в 2024 году, однако конкретных сроков никаких не указала.

Новое поколение системы CarPlay поможет посредством iPhone, при обновлении до iOS 17.4, контролировать давление в шинах, закрытие дверей и блокировку замков, климат, использовать индивидуальные и семейные цифровые ключи от автомобиля и другие функции.

Как отмечается в материале издания MacRumors, в CarPlay следующего поколения можно будет настраивать внешний вид комбинации приборов, интерфейс можно адаптировать к конкретной модели автомобиля и фирменному стилю автопроизводителя.

Об этом свидетельствуют описания спецификаций и скриншоты, обнаруженные в бета-версии iOS 17.4. Стабильная версия ОС должна выйти в марте, тогда, возможно, появятся и новые подробности о CarPlay.