Авто
Опубликовано 27 января 2024, 09:00
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В описании iOS 17.4 Beta появилось упоминание новой версии CarPlay

В описании спецификаций бета-версии iOS 17.4 имеются ссылки на функции, которые будут реализованы в новом поколении автомобильной системы Apple CarPlay. Об этом свидетельствует и обновление раздела CarPlay на сайте Apple.
Apple.com

Apple.com

Новая версия CarPlay должна выйти в 2024 году на 800 моделях автомобилей. В перечне моделей, которые будут поддерживать новую CarPlay, значатся Aston Martin и Porsche, а также Tata, Mahindra и многие другие бренды. Согласно заявлению Aston Martin, компания выпустит первые автомобили с поддержкой новой версии CarPlay в 2024 году, однако конкретных сроков никаких не указала.

Новое поколение системы CarPlay поможет посредством iPhone, при обновлении до iOS 17.4, контролировать давление в шинах, закрытие дверей и блокировку замков, климат, использовать индивидуальные и семейные цифровые ключи от автомобиля и другие функции.

Как отмечается в материале издания MacRumors, в CarPlay следующего поколения можно будет настраивать внешний вид комбинации приборов, интерфейс можно адаптировать к конкретной модели автомобиля и фирменному стилю автопроизводителя.

Об этом свидетельствуют описания спецификаций и скриншоты, обнаруженные в бета-версии iOS 17.4. Стабильная версия ОС должна выйти в марте, тогда, возможно, появятся и новые подробности о CarPlay.

Автор:Андрей Кадуков
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